Jesus. Final da Taça “não é para premiar árbitro em fim de carreira”

O treinador do Benfica deixou críticas à arbitragem da final da Taça de Portugal, acabou por dar os parabéns ao Sp. Braga e deu a época como perdida.

"Aos 15 minutos, com menos um, num lance em que até admito que o árbitro não tenha visto mas o VAR vê. O Helton não toca no Abel Ruiz. No basquetebol era uma falta ofensiva. Lance determinante, mas mesmo assim a equipa manteve o equilíbrio”, começa por referir Jorge Jesus.

Em declarações à Sporttv, o técnico encarnado refere que o golo sofrido em cima do intervalo surge “numa situação fácil nos descontos, numa situação fácil do nosso keeper [Vlachodimos], e tudo ficou mais difícil”.

“Os jogadores ainda assim acreditaram, com menos um, mas no fim, à procura do risco sofremos o segundo golo”, acrescentou.

Jesus também analisou o adversário deste domingo em Coimbra: “Sabíamos que o Sp. Braga tem boa equipa mas estávamos a passar bom momento. Com 11 para 11 estaríamos no jogo. Mas assim saímos fora do jogo aos 15 minutos”

O líder encarnado atirou-se à equipa de arbitragem, criticando a escolha de Nuno Almeida para o jogo decisivo da Taça de Portugal.

"O Sp. Braga não tem culpa da decisão do árbitro. A final da Taça é para ser apitada pelo melhor e não para premiar o árbitro em fim de carreira. Isto tem de acabar, é para apitar o melhor. É uma derrota pesada e deixa-nos tristes. Acreditávamos que íamos ganhar esta final e fomos postos fora do jogo aos 17 minutos”, explicou.

Jesus admitiu depois que esta é uma época perdida para o Benfica: "Só não era tão perdida se ganhássemos. Mas esta final poderíamos ter ganho. Sentíamos que tínhamos capacidade para o fazer mas o impacto é teres perdido a final, nada na minha cabeça muda."

O Sp. Braga venceu o Benfica na final da Taça de Portugal, por 2-0.