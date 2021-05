Sernancelhe: candidato da CDU quer regresso de emigrantes e fixação de jovens

O professor estagiário da Universidade de Coimbra Gonçalo Santos, de 24 anos, vai candidatar-se pela CDU à Câmara de Sernancelhe, tendo entre as suas prioridades o regresso dos emigrantes e a fixação de jovens.

"Não há perspetiva de vida no concelho, nem para as pessoas que lá estão, nem para as que gostariam de voltar", disse à agência Lusa Gonçalo Santos, que é professor estagiário de Filosofia e História na Faculdade de Letras.

No entender do candidato, que integrou a Juventude Comunista há dois anos, a Câmara do Norte do distrito de Viseu "devia dar um incentivo, fazer um projeto, para que os emigrantes pudessem voltar para a sua terra natal".

"Assistimos a muita emigração, não por opção, mas por necessidade. Partem sempre com muita dor. Gostavam de estar na região, mas não podem, porque não há grandes condições de vida", lamentou, exemplificando que, na sua aldeia, metade das pessoas emigraram.

Segundo Gonçalo Santos, o concelho também não tem capacidade de fixar os jovens, porque "nada acontece em Sernancelhe e as oportunidades de emprego são residuais".

"Nem o turismo é bem desenvolvido. Não há nada que atraia os jovens de fora para visitarem a região: não há parques de campismo decentes, não há uma projeção do concelho, não há um apoio aos jovens para desenvolver o concelho", lamentou.

Na sua opinião, esta situação de Sernancelhe, que é semelhante à de concelhos vizinhos, deve-se ao facto de sempre terem tido "uma direção política mais à direita".

"Enquanto a CDU perfila os valores de Abril, os valores da inclusão, a força e a vontade de querer trabalhar com todos, as forças mais à direita às vezes imiscuem-se dessa perspetiva e não ajudam os trabalhadores a terem melhores condições de vida", considerou.

Neste âmbito, apelou ao eleitores que deem uma oportunidade à CDU que, no concelho de Sernancelhe, nas eleições autárquicas de 2017, apenas conseguiu 18 votos (0,46% dos votos).

O atual presidente da Câmara de Sernancelhe, Carlos Silva (PSD) já anunciou a sua recandidatura ao terceiro e último mandato.

Nas últimas eleições autárquicas, a lista encabeçada por Carlos Silva conquistou 71,92% dos votos (quatro mandatos). O PS obteve 18,15% (um mandato).