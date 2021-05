Marcelo. Organizações ambientais fundamentais na execução dos fundos europeus

O Presidente da República reuniu-se com organizações não governamentais da área ambiente para assinalar o Dia Internacional da Biodiversidade e considera que têm um papel fundamental para a boa execução dos fundos europeus.

Esta posição de Marcelo Rebelo de Sousa consta de uma nota hoje divulgada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, a propósito do Dia Internacional da Biodiversidade, comemorado anualmente em 22 de maio.

"O papel dos agentes de proximidade no terreno, como são as organizações não governamentais ambientais, é fundamental para a boa execução destes recursos financeiros, promovendo iniciativas que envolvam as comunidades locais e permitam a valorização dos serviços dos ecossistemas e preservação da biodiversidade e do património natural", lê-se nesta mensagem.

Antes, refere-se que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o quadro financeiro plurianual da União Europeia têm "uma relevante parcela do investimento destinado à área da transição climática, em linha com o estabelecido no novo Pacto Ecológico Europeu, que consagra a conservação da natureza e o restauro da biodiversidade como o novo paradigma no qual faz deverá assentar o desenvolvimento e o bem-estar social".

De acordo com esta nota, o Presidente da República reuniu-se na sexta-feira, "em Belém, com organizações não governamentais ambientais de diversos pontos do país que têm desenvolvido projetos emblemáticos nos domínios da conservação da natureza e da biodiversidade".

Nesse encontro para assinalar o Dia Internacional da Biodiversidade, o chefe de Estado sublinhou "o trabalho desenvolvido por estas organizações, espalhadas pelo território nacional, de grande relevância para a sensibilização e educação ambiental, para a preservação do património natural e salvaguarda dos ecossistemas e da biodiversidade".

Ainda segundo a mensagem hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, a celebração deste dia internacional instituído pelas Nações Unidas constitui para Marcelo Rebelo de Sousa um "alerta para a necessidade e importância da conservação da diversidade biológica e geológica e da conservação, regeneração e recuperação dos ecossistemas".

"Esta importância foi-nos recordada de forma muito evidente pela situação de pandemia, durante a qual reforçámos a consciencialização do papel central da natureza nas nossas vidas, para o nosso equilíbrio físico e mental e para a sustentabilidade do planeta", acrescenta-se.