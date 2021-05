Incêndios: Via do Infante reaberta, fogo em resolução

A A22, mais conhecida por Via do Infante, foi reaberta ao trânsito, após ter estado cortada nos dois sentidos entre Vila Nova de Cacela e Castro Marim, no Algarve, devido a um incêndio florestal que já está em resolução. .

O oficial de operações no comando-geral da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse à Lusa que a Via do Infante foi reaberta às 19:40, depois de ter sido cortada às 16:15. .

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indica, na sua página da internet, que o incêndio está em fase de resolução e estão no local 164 operacionais, apoiados por 55 veículos e 1 meio aéreo. .

De acordo com a ANEPC, o incêndio lavra numa zona de mato e começou na freguesia de Altura, concelho de Castro Marim, às 15:50 de hoje.