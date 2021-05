Incêndios: Via do Infante cortada nos dois sentidos devido ao fogo em Castro Marim

A A22, mais conhecida pela Via do Infante, está cortado ao trânsito nos dois sentidos entre Vila Nova de Cacela e Castro Marim, no Algarve, devido ao incêndio florestal que lavra este sábado à tarde naquela zona, segundo a GNR.

O oficial de operações no comando-geral da Guarda Nacional Republicana disse à Lusa que a Via do Infante está cortada desde as 16:15. .

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indica, na sua página da internet, que 146 operacionais estão a combater este incêndio no distrito de Faro, apoiados por 48 veículos e três meios aéreos.

De acordo com a ANEPC, o incêndio lavra numa zona de mato e começou na freguesia de Altura, concelho de Castro Marim, às 15:50 de hoje.