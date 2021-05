Detido suspeito de traficar droga em Sintra e Odivelas

Um homem foi detido pela PSP por suspeitas de traficar droga nos concelhos de Sintra e Odivelas e na busca à casa do detido foram apreendidas diversas armas e munições, informou a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que o homem, de 31 anos, suspeito de vender droga nas freguesias de Casal de Cambra (Sintra) e Caneças (Odivelas), ficou em prisão preventiva depois de ouvido pelas autoridades judiciárias.

A nota refere ainda que a detenção resultou de uma investigação com cerca de seis meses, que permitiu chegar ao suspeito, cuja residência foi alvo busca domiciliária, na freguesia de Casal de Cambra, concelho de Sintra.

Nessa busca, acrescenta a PSP, foram apreendidas 934 doses de haxixe, duas balanças de precisão, 1.100 euros em numerário, três armas de fogo -- revólver, 27 munições de calibre 7,65, duas munições de calibre 6,35 e outro material "com relevância probatória".

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP diz ainda acreditar que esta detenção "é suficientemente impactante para que o fenómeno sofra decréscimos assinaláveis pela dissuasão de grupos de autores com pretensões desta natureza" e que dará continuidade às investigações criminais em curso no sentido de apresentar mais suspeitos perante as autoridades judiciais.