Covid-19. Governo retira Países Baixos e Croácia da lista de países com isolamento profilático obrigatório

O Governo português decidiu retirar os Países Baixos e a Croácia da lista de países cujos passageiros necessitam de cumprir isolamento profilático à chegada a Portugal continental.

"Tendo os Países Baixos e a Croácia uma taxa de incidência de Covid-19 já inferior a 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, os passageiros dos voos originários destes dois países deixam, a partir deste sábado, de ter de cumprir o período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde", é dito numa nota à comunicação social, enviada pelo gabinete no ministério dos Negócios Estrangeiros.

Recorde-se que Portugal prolongou, até ao final do mês, as medidas restritivas ao tráfego aéreo, bem como ao "embarque, desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações de navios de cruzeiro nos portos nacionais do território continental".

[em atualização]