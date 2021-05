Covid-19. 523 novos casos em dia sem mortes

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde deste sábado indica que, nas últimas 24 horas, não houve mortos por Covid-19. O documento revela ainda que há 523 novos casos e que o valor do R se situa em 1,03 quer a nível nacional, quer no continente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo representa 37,48% dos novos casos registados (196), enquanto que a região Norte assume 30,78% do "peso" dos novos casos a nível nacional (161). A região Centro regista 43 novos casos nas últimas 24 horas (8,22%), o Alentejo 37 (7,07%), e o Algarve 21 (4,02%). Já os Açores acumulam 34 novos casos (6,50% do total nacional) e a Madeira regista 31 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas (representando 5,93% do total de casos).

A última vez que Portugal registou um dia sem mortes por Covid-19 foi a 14 de maio.

O número de casos ativos aumentou para 22.328 casos, mais 41 do que ontem. O número de internamentos também subiu. Há, agora, 210 pessoas internadas nos hospitais com Covid-19, mais três do que ontem, das quais 59 em cuidados intensivos (mais quatro do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 844.811 casos da doença, dos quais 805.466 conseguiram recuperar e 17.017 morreram.