26 ativistas detidos após protesto na rotunda do aeroporto de Lisboa contra "mais aviões"

Apesar do uso da força pela polícia, arrastando os ativistas para dentro do autocarro, e da desobediência pelos protestantes, a ação não acabou com ninguém ferido.

“Não queremos um novo aeroporto, nem no Montijo nem em lado nenhum”

A porta-voz da organização, Beatriz Rodrigues, repetiu por várias vezes uma das principais palavras-chave da Climáximo. “A nossa casa está a arder”, um slogan presente nas bandeiras, em autocolantes e até em tatuagens.

Beatriz Rodrigues acrescenta: “A nossa casa está a arder e o Governo está a ligar o fogão”.

O protesto focou-se no aeroporto porque, para a porta-voz da Climáximo, uma das principais reivindicações é colocar um travão na indústria aérea. E o projeto do aeroporto do Montijo é um óbvio foco de contestação.

“Não queremos um novo aeroporto, nem no Montijo nem em lado nenhum”, disse.