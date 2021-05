Papa recebeu presidente da Comissão Europeia, que elogiou impacto da «Laudato Si»

O Papa recebeu este sábado em audiência, no Vaticano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que se reuniu ainda com os responsáveis pela diplomacia da Santa Sé.

O Vaticano informa, em comunicado, que os encontros abordaram “temas de interesse comum”, como as consequências sociais da pandemia, as migrações, as alterações climáticas e os últimos desenvolvimentos no Médio Oriente.

Em entrevista ao portal ‘Vatican News’, a presidente da Comissão Europeia mostrou-se “verdadeiramente grata” pela encíclica ‘Laudato Si’, que o Papa publicou em 2015, e pelo “impulso positivo que deu, no apelo global para proteger o planeta, a natureza e o clima”.

A responsável destacou a importância do Pacto Ecológico Europeu, que procura a neutralidade climática até 2050 e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

“É uma tarefa enorme, mas se não agirmos, as consequências podem ser horríveis”, advertiu Ursula von der Leyen, para quem é “urgente agir agora”.

“É por isso que acredito que a Laudato Si’ foi realmente um alerta que nos despertou”, acrescentou.