Vizela de volta à I Liga 36 anos depois, Arouca no "play-off"

O Vizela segue o campeão Estoril na subida à I Liga depois de golear o Vilafranquense por 5-2 na última jornada da II Liga.

É o regresso do Vizela (26 jogos consecutivos sem perder) ao principal escalão do futebol português, 36 anos depois. É também a segunda subida consecutiva da equipa de Álvaro Pacheco, depois de ter subido do Campeonato de Portugal na época passada.

Já o Arouca, que venceu o D. Chaves, por 3-1, vai disputar o “play-off” com o Rio Ave.

A Académica também ganhou, mas vai manter-se na II Liga.

Na zona de descida, a fava calhou a Vilafranquense e Oliveirense, que caem para a nova Liga 3, com 31 pontos.

O FC Porto B perdeu diante do Benfica B, apesar dos vários reforços do principal plantel, mas segura-se na II Liga. O Varzim, que esteve muito tempo abaixo da linha de água, venceu precisamente a Oliveirense, alcança os 33 pontos, e também se mantém.

Resultados da 34.ª jornada da II Liga

Quinta-feira

Estoril 1–0 Mafra

Sexta-feira

Feirense 0–1 Penafiel

Sábado

Vizela 5–2 Vilafranquense

Varzim 1–0 Oliveirense

Académico Viseu 3–2 Sp. Covilhã

Cova Piedade 4–0 Casa Pia

Benfica B 2–1 FC Porto B

Arouca 3–1 D. Chaves

Leixões 1–2 Académica

Classificação Final:

1- ESTORIL 70

2- Vizela 66

3- Arouca 65

4- Académica 62

5- Feirense 58

6- D. Chaves 57

7- Penafiel 46

8- Benfica B 44

9- Casa Pia 43

10- Leixões 40

11- Cova Piedade 37

12- Mafra 37

13- Sp Covilhã 37

14- Académico Viseu 36

15- Varzim 33

16- FC Porto B 32

17- Vilafranquense 31

18- Oliveirense 31