Fransérgio quer “trazer a Taça de Portugal para Braga”

O médio Fransérgio diz que o Sp. Braga está "confiante" para fechar a época com "chave de ouro" conquistando a Taça de Portugal de futebol, no domingo, diante do Benfica.

A cumprir a quarta época nos minhotos, o médio brasileiro de 30 anos considerou não haver favoritos, pois "são 50/50 [por cento de hipóteses para cada equipa], é uma final, pode calhar para o Braga ou para o Benfica".

"O Braga está confiante, alegre, bem-disposto, para fazer um bom jogo, desfrutar do momento e fechar a época com chave de ouro, que seria trazer a Taça de Portugal para Braga", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Fransérgio admitiu ainda que a conquista da Taça de Portugal tem "um peso enorme", pois "dá acesso direto para a Liga Europa, além da tradição". "Queremos trazê-la para Braga", reforçou.

Questionado sobre a preparação mental para uma final da Taça de Portugal, o jogador disse que tenta focar-se ao máximo no jogo e desligar do tudo o que o rodeia.

"Tento focar-me mais na tática que o treinador passa, não gosto de estar no telemóvel, nem de falar com os familiares, sou assim em todos os jogos, mas numa final tento desligar e focar-me só no jogo", disse.

O Sp. Braga e o Benfica defrontam-se no domingo, a partir das 20h30, numa inédita final da 81.ª edição da Taça de Portugal, marcada para o Estádio Cidade de Coimbra.