Carvalhal. “Queremos fechar com chave de ouro”

O treinador do Sp. Braga garante que a sua equipa está preparada para defrontar o Benfica na final da Taça de Portugal, mas espera dificuldades.

“As dificuldades são inerentes a jogar com equipa de elevada capacidade. Grandes jogadores que são convocados para as suas seleções. O Benfica vai encontrar também grandes dificuldades de certeza absoluta, gostamos destes jogos, gostamos de estar presentes nestas decisões. Demos sempre um passo em frente para as finais e queremos fechar com chave de ouro”, refere Carlos Carvalhal.

Os arsenalistas tiveram um final de época difícil, mas o técnico acredita que esse período está ultrapassado.

“Quando iniciar o jogo tudo o que está para trás, o historial dos clubes e da própria Taça não conta nada, conta é aqueles 90 minutos, a equipa que estiver mais preparada, com mais o equilíbrio emocional vai vencer o jogo. Que sejamos melhores, é nisso que estamos focados.”

Carvalhal garante que a sua equipa está preparada para as duas táticas que o Benfica utiliza habitualmente.

“O Benfica tem dinâmica própria jogando a 4 ou 3 defesas, a dinâmica ofensiva é sempre a mesma, o funcionamento dos jogadores é basicamente o mesmo. Pode alterar algumas coisas. Estamos preparados para o 4-4-2 e para defesa a três, e identificados como faz variações. Mas a dinâmica, porque tem um grande treinador, tem uma impressão digital. É aquela dinâmica ofensiva que apresenta e função das ideias marcadas do treinador”, explicou.

Apesar disso, Carlos Carvalhal lembra que “o Sp. Braga também tem essa marca e isso não se altera por muito que variem os jogadores. Sabemos o que nos espera, o que não quer dizer que seja fácil”.

O Sp. Braga e o Benfica defrontam-se este domingo, a partir das 20h30, numa inédita final da 81.ª edição da Taça de Portugal, marcada para o Estádio Cidade de Coimbra.