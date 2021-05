Vertonghen em dúvida para final da Taça

O treinador do Benfica confirma que está com problemas na defesa, após as lesões de Lucas Veríssimo e Vertonghen. O belga está em dúvida para a final da Taça de Portugal.

"Nestes últimos 5 dias, tivemos dois contratempos, Lucas Veríssimo e hoje o Vertonghen. É mais um motivo para eu pensar até amanhã o que é que vou decidir. Tem de ser assim. Não estava preparado para perder dois jogadores que têm jogado. Mas futebol é isto, tem estas situações e vou-me preparar até ao jogo para ver o que podemos fazer", referiu Jorge Jesus.

O central belga não participou no treino deste sábado, tendo ficado no ginásio. Já Lucas Veríssimo é baixa certa depois da lesão na partida contra o V. Guimarães.

Questionado sobre se, a ausência de Vertonghen, os encarnados ficam obrigados a apostar no 4-4-2, Jesus referiu: "Se não recuperar, quase não temos centrais, por isso…. Mas vamos jogar com 11, tenho a certeza que vamos, por isso não estou preocupado."

Apesar disso, o técnico confirmou que Jardel vai ser convocado.