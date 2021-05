Jesus considera que Varandas está a “desvalorizar o título do Sporting”

O treinador do Benfica voltou ao tema da Covid ao comentar uma frase do discurso de vitória no campeonato do presidente do Sporting.

Frederico Varandas disse, na Câmara de Lisboa, que tinha havido clubes a darem a Covid como desculpa para os maus resultados, como se o vírus não tivesse atingido todos os clubes.

“Não sei qual era o sentido dessa frase do presidente do Sporting. Trabalhou comigo alguns anos, como médico, e respeito-o muito. O Sporting foi um justo vencedor. O importante é valorizar quem ganha. Se alguma equipa teve problemas sérios com o Covid, tirando o River Plate, foi o Benfica. Foram 28 jogadores. Nem estou a falar da equipa técnica. O Sporting ganhou porque foi melhor. Isso [afirmações do Varandas] pode é desvalorizar o título do Sporting. Desvalorizar, e não valorizar.”