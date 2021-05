Benfica, campeão de futebol feminino

O Benfica venceu o Sporting, em Alvalade, por 3-0, na última jornada do campeonato e é o novo campeão nacional.

As encarnadas entraram na última jornada na frente do campeonato e confirmaram o título com um triunfo em casa da principal adversária.

Nycole, Cloe Lacasse e Kika Nazareth marcaram os golos das águias.

O Sporting, que perdeu a liderança do campeonato na jornada anterior, estava obrigado a ganhar, e termina a cinco pontos do Benfica.

Nesta época, o Benfica junta o primeiro campeonato à Taça da Liga.