"The Black Mamba" gravam novo videoclipe no hotel em Roterdão

Obrigados a um confinamento, os The Black Mamba fizeram a rodagem do vídeo no espaço do hotel. Em Roterdão desde 10 de maio, a banda aproveitou também o tempo dentro do hotel, onde têm de estar a maior parte do tempo devido às restrições impostas pela organização do festival, para ir trabalhando também em novas músicas para o próximo disco.

Chama-se “Crazy Nando”, é o novo single dos portugueses The Black Mamba que se apuraram para a final da 65.ª edição do Festival Eurovisão da canção que vai decorrer no sábado, em Roterdão, nos Países Baixos.





Em comunicado, a banda refere que o single “Crazy Nando” “é uma paródia acerca de um estereótipo do casanova, aquele homem por quem todas as mulheres suspiram e desmaiam só de ouvir o seu nome. Claro que quem vai à guerra, dá e leva, e Nando volta e meia mete-se em sérios sarilhos. Com uma sonoridade picantemente influenciada pelos nossos ídolos dos 70’s, Crazy Nando conta também com um videoclipe gravado num hotel em Roterdão, com os meios possíveis no confinamento imposto pela Eurovisão”.

O tema já está nas plataformas de streaming e o vídeo já foi disponibilizado através do YouTube oficial da banda.

Os The Black Mamba voltam a subir ao palco da Ahoy Arena, em Roterdão, este próximo sábado para a grande final da Eurovisão, que será transmitida em direto pela RTP1 a partir das 20h00. A banda atuará na sétima posição da noite.

Depois do festival, a banda regressa a Portugal e irá marcar presença no Super Bock Arena, no Porto, no festival Santa Casa Portugal ao Vivo.