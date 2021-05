Comboio histórico regressa ao Douro em junho

O comboio histórico a vapor volta a circular entre a Régua e o Tua, pelas margens do rio Douro, a partir de 5 de junho. Durante a temporada de Verão, até 30 de outubro, serão realizadas 33 viagens, aos sábados e domingos

A locomotiva a vapor, que puxa cinco carruagens históricas de madeira datadas do início do século XX, parte do Peso da Régua, distrito de Vila Real, e segue até ao Tua, concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, uma viagem de 46 quilómetros, com vista para o rio Douro e as vinhas em socalco, em pleno Património Mundial da UNESCO.

A campanha de verão prevê viagens, de ida e volta, todos os sábados, entre 5 de junho e 30 de outubro, e a partir de 1 de agosto e até 10 de outubro, também aos domingos.

Com partida da Régua pelas 15h28, todas as viagens começam com a receção aos clientes onde se inclui animação com danças e cantares regionais, um brinde com vinho do Porto e rebuçados da Régua. Depois o comboio segue até ao Tua e contempla uma paragem na vila do Pinhão.

“Oportunidade para assistir ao abastecimento de água à locomotiva a vapor CP 0186, construída em 1925. Pode igualmente aproveitar para admirar os famosos painéis de azulejos que decoram as paredes da Estação e que retratam a paisagem e a vida das gentes em terras durienses, com imagens da produção do vinho do Porto, das vindimas ou do transporte do vinho em barcos rabelos”, indica a CP em comunicado.

Já na Estação do Tua, enquanto a locomotiva a vapor faz as manobras de inversão pode visitar o Centro Interpretativo do Vale do Tua, beneficiando de um desconto nos bilhetes de ingresso.

De regresso à Régua, o comboio volta a parar no Pinhão e os passageiros podem aproveitar para visitar a Wine House, situada no edifício da estação, onde poderá adquirir produtos típicos da região.

Devido à pandemia é obrigatório o uso de máscara a bordo, durante toda a viagem.

O preço do bilhete no comboio histórico do Douro varia entre os 45 euros para adultos e 20 euros para crianças (dos 4 aos 12 anos) e são também disponibilizados descontos de 25% na compra de viagens combinadas a partir de qualquer ponto do país.