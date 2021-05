Varandas está convencido que "Ronaldo voltará ao Sporting um dia"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, está convencido que Cristiano Ronaldo voltará ao clube leonino um dia. Numa entrevista à SIC, o dirigente do clube leonino falou sobre a possibilidade de CR7 regressar.

"Acredito que Ronaldo um dia virá. Esteve sempre ao lado do Sporting e mandou mensagem a dar os parabéns. Sei que ele quer estar em clubes que lutem pela Champions. Depende dele. Ele tem ajudado a reerguer o clube. Ele ter posto sou campeão no Instagram foi fantástico para a marca Sporting", disse.

Sobre a conquista do título, Varandas reforçou que a conquista leonina deve ser um exemplo para a sociedade portuguesa.

"A classe política devia ter como exemplo este Sporting. Mais do que a fama, dinheiro, as pessoas seguem valores. Seguiram o Sporting pela coragem. Estamos cansados, há sempre manchas negras na sociedade. Ver que um clube venceu com menos recursos, sem abdicar dos valores, é exemplo para a sociedade. Cresci a ouvir dizer que não era possível ter sucesso sem sermos bandidos", continua.

Varandas voltou a abordar a contratação de Rúben Amorim para treinador, que custou 15 milhões de euros: "Fizemos uma reunião longa e disseram-nos que o valor tinha de ser de cláusula, o que com impostos faria 19 milhões. Ele sabia que outros grandes estariam a lutar por ele. Teria a porta escancarada do Benfica. Segui a intuição e ele é o treinador perfeito para o projeto desportivo. Tem os mesmos valores, comunicação, humildade. Disse ao Hugo Viana para esquecer o dinheiro. Perguntei se arranjávamos melhor treinador? Ele disse que não. Vamos embora".