Pontapé de saída no Euro 2020

O selecionador Fernando Santos deu ontem a conhecer ao país o nome dos 26 jogadores que vão representar o futebol português no próximo europeu, que se disputa a partir do próximo dia 11 de Junho, e em cuja fase inicial a nossa seleção vai ter como adversários a Hungria, a França e a Alemanha.



A primeira observação tem a ver com a presença de apenas seis jogadores que atuam em clubes portugueses, no somatório de 26 que preenchem a lista de Santos. Três jogadores do Sporting, dois do Futebol Clube do Porto e um do Benfica, constituem o escasso lote estritamente nacional. Os demais vinte têm-se espalhado por diversos clubes onde atuam por essa Europa fora, e com isso arrecadado verbas de outra dimensão e também experiência que, por cá, talvez não fosse possível.

Sabendo-se, por experiência de muitos anos, que o nosso selecionador é um homem muito marcado pelas suas inamovíveis ideias, das quais tem recolhido resultados espetaculares, da convocatória ontem divulgada só um nome poderá ter surpreendido alguns sectores.

Trata-se de Pedro Gonçalves (Pote) que laureado com o título de melhor marcador do nosso campeonato, foi chamado pela primeira vez para representar a nossa seleção.

De resto, não se pode falar de surpresas, tendo em conta os critérios a que Fernando Santos nos habituou. E por isso lá temos o pouco jogado William Carvalho, mas a quem o selecionador atribui especial importância, face à possibilidade de poder ser utilizado em diversas posições.

Feitas as contas resta esperar pelo bom desempenho dos nossos representantes, a começar pelos jogos particulares com a Espanha e Israel.

Depois, é confiar sem reticências, porque a seleção escolhida por Fernando Santos será sempre, e inevitavelmente, a seleção de todos nós.