D. José Traquina. “Houve um acréscimo da violência em família"

"Contacto os empresários, quer os agrícolas quer os industriais, para pedir atenção às situações, sobretudo à importância de acolher bem os emigrantes” relata.

"Aliás, tive oportunidade de pedir aos empresários que se dizem cristãos e que se afirmam católicos que assumissem as suas responsabilidades com todos, nomeadamente com os estrangeiros que vem trabalhar”, reforça o prelado.

Lição n.º 1: Necessidade de definir modelo de parceria com sector social

O bispo de Santarém, que é também o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade, adianta que “a comparticipação da segurança social para as IPSS e Misericórdias, em média, não ultrapassa os 38 por cento da despesa” o que provoca “uma aflição tremenda às instituições para conseguir ter na sociedade e nas famílias os outros 62 por cento para poder corresponder às despesas da casa”.

“Todos os anos é esta aflição”, reforça o bispo, lembrando por exemplo que em 2020, "quando se chegou a junho, o Governo teve que se chegar à frente porque, se não tivesse havido um acordo para corresponder às despesas que foram aumentadas no início do ano, as instituições bloqueavam economicamente”.

"O Estado devia contribuir com, pelo menos, 50 por cento da despesa” e sugere que “todos os anos haja uma revisão do acordo de cooperação”.