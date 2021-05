Empréstimo obrigacionista da SAD do FC Porto ultrapassa os 65 milhões

A emissão obrigacionista 2021-2023 da FC Porto SAD recebeu até esta sexta-feira, último dia da oferta, 3.467 ordens, correspondentes a 65 milhões de euros (93% do total de 70 milhões de euros em títulos disponíveis), informou esta sexta-feira a entidade.

"Até ao final do dia de hoje, 21 de maio de 2021, último dia do período de subscrição da Oferta, foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 3.467 ordens, que correspondem a um montante total de 65.201.000 euros (93% do valor total da oferta, considerando o aumento para até 14.000.000 (catorze milhões) do número de obrigações a emitir e do respetivo valor nominal global da oferta para até Euro70.000.000 (setenta milhões de euros)", lê-se no comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).