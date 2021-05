Viana do Castelo lidera “Equidade” do ensino. Especialista surpreendida alerta para possível "efeito perverso”

Veja também:

Viana do Castelo é o distrito português que melhor promove o sucesso educativo dos alunos de condições socioeconómicas mais vulneráveis. De acordo com os resultados do mais recente indicador do ministério da Educação, designado "Equidade", Bragança e Beja apresentam o pior desempenho no 3.º ciclo e secundário, respectivamente.

Para Leonor Lima Torres, investigadora no Departamento de Ciências Sociais da Educação da Universidade do Minho, a “democratização e inclusão” são a chave do novo instrumento, que enriquece o conhecimento do sistema educativo nacional e representa uma boa alternativa à avaliação dos rankings, centrados sobretudo na “hierarquização das escolas, numa lógica muito mercantil”.

Este indicador permite aferir os níveis de sucesso educativo dos alunos beneficiários de ação social escolar (ASE), em comparação com os resultados médios dos alunos num contexto socioeconómico e com um percurso escolar semelhantes, a nível nacional. Em entrevista à Renascença, a docente da UMinho defende que os resultados da primeira avaliação do ministério abrem portas a novas investigações na área da Educação e reforçam algumas conclusões que têm vindo a ser partilhadas no seio da comunidade académica.

O contexto socioeconómico e capital cultural, o papel das autarquias e o fenómeno de “guetização” de determinados agrupamentos são alguns dos factores apontados pela investigadora que podem explicar as disparidades regionais no desempenho da “Equidade”. Ainda assim, Leonor Torres reconhece limitações no instrumento e mostra-se surpreendida pelo resultado obtido por Viana do Castelo. “Acho que merecia uma investigação”, adianta.



A especialista deixa, ainda, um alerta, “como todos os instrumentos de avaliação do sistema educativo, há sempre um efeito perverso nisto, que é alguns agrupamentos olharem para estes indicadores como um instrumento negocial com o ministério da Educação para a angariação de mais fundos, que é o que já está a acontecer nos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP)”.

O ministério divulgou este ano e pela primeira vez o indicador da “Equidade”, que permite aferir os níveis de sucesso educativo dos alunos de condições socioeconómicas mais vulneráveis, em comparação com os resultados médios dos alunos num contexto socioeconómico e com um percurso escolar semelhantes, a nível nacional. O que nos traz de novo este indicador e de que forma enriquece a avaliação do sistema de ensino português?

Este indicador traz algo de novo, mas importa esclarecer que não há nenhum instrumento que se possa desenhar que, por si só, forneça todas as informações sobre o sistema educativo, na medida em que o sistema educativo é dos sistemas mais complexos que existem.

Ainda assim, comparativamente sobretudo com os rankings das escolas, o indicador da “Equidade” fornece três elementos essenciais que permitem estabelecer uma comparação.

O primeiro tem a ver com o tipo de informação que este indicador fornece. Enquanto este instrumento se foca nos resultados dos alunos mais vulneráveis, os rankings focam-se nos resultados do universo de todos os alunos e, sobretudo, nos exames nacionais.

Uma segunda diferença tem a ver com os pressupostos de partida. Enquanto que o indicador de "Equidade'' se preocupa muito com as questões da democratização e da inclusão, os rankings preocupam-se com a hierarquização das escolas, numa lógica muito mercantil, de competição.

E, por fim, este indicador tem uma relevância maior, do meu ponto de vista, na medida em que permite olhar de uma nova forma para o sistema educativo, tornando visível algo que tem passado silencioso, que é o facto de termos uma política que apoia a concretização de um princípio básico, que é o direito à educação. Está muito bem visível no relatório da DGEEC que entre 30 a 40% dos alunos que frequentam a escola pública são apoiados e, por vezes, esquecemo-nos disto.

Para além disso, é um indicador que contextualiza, efetivamente, ao contrário dos rankings, que não procedem a uma contextualização mais densa, mais complexa.

Permite, ainda, uma comparação entre os patamares por distrito, por concelho, por escolas e agrupamentos, o que é a primeira vez que acontece em Portugal.

Tendo em conta a complexidade do sistema de ensino e uma vez que esclareceu que não há nenhum instrumento capaz de o avaliar na sua totalidade, o que é que este indicador ainda deixa de fora?

Do meu ponto de vista, deixa o ensino privado. Se a lógica de partida é não fechar a equidade numa escola, numa região ou num concelho, então também não deveria fechar num único sistema de ensino, que é o público.

Depois deixa de fora a relação entre os alunos que concluem um determinado ciclo, seja o terceiro, seja o secundário, e que são beneficiados pela ação social escolar (ASE) e aqueles que não são beneficiados. Não temos um comparativo.

Deixa, ainda, de fora um aspecto que é se calhar o mais crucial. O indicador não deveria estar tão preocupado com as aprovações no tempo esperado, mas com o sucesso educativo, ou seja, a qualidade do sucesso, os diferentes níveis de desempenho que estes alunos obtêm ao longo de um percurso. Isso sim, dá-nos uma aproximação à equidade um pouco mais rigorosa.

Deixa, também, de fora a condição cultural dos alunos. A base suporta-se apenas num critério que é o rendimento económico. A parte cultural, as qualificações que são determinantes no processo da construção do sucesso, ficam de fora.

E, finalmente, penso que também escapa a este indicador uma diferenciação entre escolas não agrupadas e agrupamentos de escolas. São configurações organizacionais completamente distintas e que seria muito interessante ver o impacto que uma e outra têm sobre a construção do sucesso destes alunos.

Os dados do ministério revelam que Viana do Castelo é o distrito com melhor desempenho no indicador de equidade, tanto no 3.º ciclo como no secundário. Já Beja e Bragança são os distritos pior posicionados no 3.º ciclo e secundário, respectivamente. Que fatores podem explicar esta disparidade?

A questão é muito interessante, mas não sei se vou ter uma resposta científica para ela, porque nós não temos acesso à fórmula exata do indicador da equidade, não consta da nota metodológica.

No entanto, há estudos científicos que nos sugerem algo que eu diria que já é uma verdade consolidada na comunidade académica - os resultados não têm origem em factores únicos, mas antes multifatoriais, extra e intra escolares.

Este indicador é muito interessante e vai suscitar no futuro muitas investigações. Até lá, posso apenas avançar algumas pistas que poderão explicar estes desequilíbrios a nível nacional.

Eu acho que nestas regiões em particular, Viana do Castelo, Beja e Bragança, podemos estar em presença de dinâmicas entre o público e o privado que podem interferir nestes indicadores.

O facto de serem regiões com mais ou menos escolas do privado, que lancem alguma competição no mercado educacional, que permitam depois explicar até a própria divisão dos alunos por escolas.

Depois as dinâmicas sociodemográficas dos territórios, que entram aqui em linha de conta de certeza absoluta, como os fenómenos migratórios, fenómenos de envelhecimento, no caso do Alentejo e do interior do país, etc.