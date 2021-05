"Top 20" do ranking das escolas com média acima de 16 valores

Veja também:

As médias das notas dos exames subiram pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com o ranking das escolas 2020, divulgado esta sexta-feira.

O carácter excecional dos exames nacionais do ensino secundário, que só contaram como provas de ingresso ao ensino superior, parece explicar este aumento exponencial.

O Colégio Nossa Senhora do Rosário, do Porto, instituição de ensino com a melhor posição no ranking pelo sétimo ano consecutivo, apresenta um aumento de 2,13 valores e supera, pela primeira vez, a nota 17 na média de classificação externa das oito disciplinas mais concorridas.

A decisão inédita do Ministério da Educação de estabelecer que os exames nacionais não seriam levados em conta para a conclusão do ensino secundário foi justificada pela necessidade de reduzir o número de alunos nas escolas e vai repetir-se no presente ano lectivo.