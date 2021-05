​Ranking das escolas é tabela “mentirosa”. “Não preparamos os alunos para os penalties”

Veja também:

A Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas desvaloriza os resultados do ranking das escolas.

Em declarações à Renascença, o presidente da associação Filinto Lima considera que esta é uma “tabela classificativa mentirosa, porque retrata uma ínfima parte do trabalho diário dos nossos alunos e dos nossos professores”.

“Nas escolas públicas, e também nas escolas privadas, tenho a certeza, não preparamos os alunos apenas para os penalties, preparamos os alunos para o jogo da vida”, acrescenta.

Nesta entrevista, Filinto Lima falou também sobre a subida da média das notas dos exames nacionais. O presidente da associação reconhece que a alteração das regras, com a inclusão de perguntas opcionais, pode ter influenciado os resultados.

As médias das notas dos exames subiram pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com o ranking das escolas 2020, divulgado esta sexta-feira. Nunca as médias foram tão altas, em 20 anos de ranking. As escolas privadas continuam a ganhar terreno e afastam as públicas dos lugares cimeiros.