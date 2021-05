R a 1,03. Mais três mortos e 559 infetados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, há mais mortos três mortos e 559 infetados com Covid-19. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde refere ainda que o valor do R voltou a subir, estando agora a 1,03, quer a nível nacional, quer no continente.

No semáforo da pandemia, Portugal aproxima-se cada vez mais dos tons amarelos.

O número de casos ativos continua a subir. Esta sexta-feira há registo de 22.287 casos, mais 94 do que ontem. Quanto aos internados, mantém-se a tendência de descida. No total, há 207 pessoas internadas com Covid, menos uma do que ontem, das quais 55 estão em unidades de cuidados intensivos (menos três do que ontem).