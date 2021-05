Os rankings e o futuro da escola

Veja também:

Conhecida a média dos resultados obtidos pelos alunos nos exames nacionais do ensino secundário realizados no verão de 2020, importa registar três factos relevantes. Os primeiros dois factos são relativos às diferenças que os exames finais do secundário realizados no passado ano letivo têm em face aos realizados em anos letivos anteriores. E que resultam, diretamente, do contexto pandémico e de todas as perturbações que este comportou ao nível educativo. Primeiro facto, uma mudança de regras: no passado ano letivo, apenas fizeram cada exame os alunos que precisavam desse exame como prova específica de acesso ao ensino superior.

Clarificando: apenas realizaram exames de português, ou matemática (o mesmo se aplica para qualquer outra disciplina), aqueles alunos que, pretendendo ingressar num qualquer curso oferecido por universidade ou politécnico, essa instituição exigisse esse exame específico como prova de acesso. Segundo facto, outra mudança de regras: embora os exames finais estivessem praticamente elaborados no momento em que foi declarada a pandemia – importa referir que a preparação dos exames nacionais começa a ser efetuada no arranque de cada ano letivo, para serem realizadas no final desse ano letivo, portanto, já no verão seguinte), decidiu-se mais tarde atribuir uma maior pontuação a cada item do que o previsto inicialmente. Isto foi feito deste modo para que as piores respostas de cada aluno pudessem ser desconsideradas. Ou seja, pretendeu-se desta forma mitigar toda a disrupção criada pelo ensino não presencial – basta considerar que o currículo concreto abordado por cada escola e mesmo em cada turma, e em cada disciplina, variou muito por todo o país. Tornou-se, por isso, importante, criar condições de maior justiça introduzindo a possibilidade de serem efetuadas perguntas “extra”, por conta de matérias não dadas.

Em suma, sobre estes dois factos inicialmente referidos: i) só foram a exame alunos que pretendiam aceder ao ensino superior e que precisavam desse exame específico para esse efeito; e ii) os exames nacionais do ensino secundário de 2020 eram iguais aos dos anos anteriores, mas havia a possibilidade de se errar algumas perguntas sem descontar classificação. O terceiro facto é

que, tendo havido estas duas alterações às práticas do passado, o ensino privado reforçou a sua posição de liderança nos lugares cimeiros dos rankings, ocupando agora as primeiras quarenta posições.

Vale a pena refletir sobre estes factos com dados mais concretos, para tal comparando os resultados dos exames em 2018, 2019 e 2020 em quatro disciplinas: Português, História A, Matemática, e Física e Química A. As médias do exame de Português nestes três anos foram 110, 118 e 120; a História A foram 95, 104 e 134; a Matemática A foram 109, 115 e 133; e a Física e Química A 106, 100 e 132. Se, dos rankings de 2019 para 2020, a variação a Português foi inferior a 1%, a História, Matemática e Física e Química a variação cifrou-se em cerca de 30%.

Ou seja, num contexto em tudo diferente de todos os anos letivos anteriores, as médias subiram. Apenas realizaram exames finais os alunos que precisavam dessas provas específicas para o curso da sua escolha. No ano letivo passado, não só os alunos realizaram, portanto, menos exames finais, como só os realizaram aqueles que pretendiam prosseguir estudos. E, ainda que com a facilidade de poderem não responder a tudo, os conteúdos dos exames (as perguntas) eram iguais em dificuldade às dos anos anteriores. Para reforçar o argumento, a título de exemplo: fizeram exame de Física e Química A, 39.444 alunos. Destes, 9.390 tiveram negativa (24%), mas 17.996 tiveram 150 ou mais (52%). Ou seja, mais de metade de excelentes resultados, portanto, com menos de metade do ano letivo com presença na escola.

Esta circunstância deve levar os decisores e os parceiros sociais em matéria de educação a uma reflexão e análise cuidadas. Devemos procurar, em conjunto e sem diabolizar ou desvalorizar os rankings, algumas explicações. Do meu ponto de vista, o facto de as médias terem subido assenta num de três fenómenos (ou numa combinação dos três): (i) o ensino online funcionou muito bem; (ii) mais ou menos três meses de aulas contam pouco e dois períodos letivos bastavam, ou (iii) a escola não acrescenta tanto às aprendizagens formais quanto queremos crer. Estas são três explicações possíveis, mas admito que possam existir outras.

Proponho que assumamos (ii) e (iii) e que façamos uma reflexão muito séria (e corajosa) sobre para que serve a escola hoje, que papel educativo realmente desempenha, e o que queremos fazer dela, agora e para o futuro. No ensino privado, fruto de um acompanhamento permanente com as escolas e fruto, também, de diversos questionários que realizámos, sabemos que o ensino online, globalmente, funcionou bem.

Os rankings, desse ponto de vista, confirmam o que já sabíamos. Mas também sabemos que a escola é muito mais do que resultados e muito mais do que aprendizagens formais, as escolas são espaços de formação integral do individuo, espaços humanizadores e de sociabilização indispensáveis à nossa vivência coletiva. Os rankings deste ano atípico devem ser escrutinados e analisados, devem ser debatidos e ponderados e devem valorizados na sua exata medida: uma fotografia da realidade num dado ano concreto. Eles oferecem informação útil e relevante. Para as famílias, sim, e também para as comunidades educativas. Mas também para aqueles que têm por missão elaborar e decidir sobre políticas públicas em matéria educativa.

Rodrigo Queiroz e Melo, Diretor Executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo