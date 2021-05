Há 21 concelhos em vigilância. Lisboa aproxima-se da linha vermelha do Governo

Há agora 21 municípios em vigilância devido à Covid-19, todos com uma incidência de infeção por SARS-CoV-2 superior a 120 casos por cada 100 mil habitantes, a linha vermelha traçada pelo Governo. Deste grupo, seis superaram os 240 casos por 100 mil habitantes, na semana entre entre seis e 19 de maio.

Ribeira Grande (619), nos Açores, e Arganil (608), em Coimbra, lideram a tabela de risco. Já o município de Lisboa, com 118 casos por 100 mil habitantes, aproxima-se também do limiar definido pelo Executivo.



Com uma incidência cumulativa igual a zero estão 81 concelhos, menos quatro que na semana anterior. Este indicador não quer dizer, necessariamente, que os municípios estejam completamente livres de casos. É possível, no entanto, concluir que a situação epidemiológica está controlada nestes concelhos.



Cerca de 40% dos municípios portugueses resgistam um aumento de incidência de infeção por SARS-CoV-2. No total, são 104 os concelhos com acréscimo de casos de Covid-19, entre os dias 14 e 27 de abril.