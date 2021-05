"Só lhe dei um abraço". #GraciasLuna, o apoio à voluntária que consolou migrante em Ceuta

Entre elas, o momento em que um membro da Guarda Civil salvou um bebé de se afogar no mar e o de uma voluntária da Cruz Vermelha que abraçou um jovem desconsolado após ter atravessado a fronteira.

A chegada maciça de mais de oito mil migrantes a Ceuta, esta semana, deixou imagens do drama humano que dificilmente serão esquecidas.

Na TVE, televisão pública espanhola, Luna minimizou a importância do seu gesto: "Só lhe dei um abraço. Dar um abraço a alguém que pede ajuda é a coisa mais normal do mundo".

Também, através de um vídeo postado na sua conta do Twitter, Luna admitiu que não acredita em Deus, mas que tem a certeza que se vivesse as situações por que estas pessoas passaram, acreditaria.

Entre segunda e terça-feira, mais de oito mil migrantes entraram em Ceuta, perante a passividade das autoridades marroquinas. Entre eles, 1.500 menores, 800 dos quais não acompanhados.

Por lei, a Espanha não pode devolver menores não acompanhados, a menos que os seus pais o solicitem.

Cerca de 5.600 adultos dos oito mil marroquinos que conseguiram chegar ao enclave de Ceuta foram expulsos do país.

Enquanto os migrantes eram submetidos a testes Covid-19 fora do armazém onde foram colocados, a Cruz Vermelha entregava comida e água aos menores. As autoridades retiraram os menores do armazém e não disseram para onde os iriam levar.

Antes do afluxo maciço em Ceuta esta semana, a Espanha já tinha oito mil migrantes menores registados no território.