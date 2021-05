França vai doar 30 milhões de vacinas aos países mais pobres

Veja também:

A França vai doar 30 milhões de vacinas contra a Covid-19 ao dispositivo Covax, sistema que distribui doses aos países mais pobres, anunciou o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Não temos o direito de guardar as vacinas em certos países enquanto faltam vacinas noutros", declarou esta sexta-feira o Presidente francês num discurso perante o G20, que esteve reunido em videoconferência para debater a pandemia do novo coronavírus e outras questões globais.

Estes 30 milhões de vacinas doados ao sistema Covax vão ser entregues pela França até ao final de 2021.

Estima-se que apenas 0,2% da população dos países mais pobres esteja vacinada, contra cerca de 30% nos países mais ricos.

A eficácia das vacinas continua a ser comprovada através diferentes estudos, com um estudo em França a demonstrar que a vacina reduz em 87% as hipóteses das pessoas com mais de 75 anos desenvolverem uma forma grave da doença.

Este estudo, levado a cabo pelo grupo de investigação Epi-Phare, dedicado à epidemiologia, envolveu cerca de 4 milhões de franceses com mais de 75 anos, dos quais 1,4 milhões foram vacinados entre fim de dezembro e fevereiro de 2021.

Ao mesmo tempo que a vacinação progride no país, os números da pandemia continuam a descer, indica o estudo.

Em França, há agora 20.209 pessoas internadas nos hospitais devido à Covid-19 e 3.631 desses pacientes apresentam formas graves da doença, menos 138 do que na véspera.

Nas últimas 24 horas, morreram no país 123 pessoas devido ao vírus e foram detetados 12.800 novos casos.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.432.711 mortos no mundo, resultantes de mais de 165 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.