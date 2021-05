Espanha com mínimo de mortes desde o verão e sem comunidades em risco extremo

Veja também:

Espanha registou 19 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde o verão de 2020, e ainda 4.792 novos casos, segundo dados do Ministério da Saúde e das comunidades.

Com estes dados, o país totaliza 3.636.453 contágios e 79.620 óbitos desde o início da pandemia.

A queda na incidência de contágios no País Basco para 225,4 casos por cada 100.000 habitantes situa todas as comunidades espanholas fora do risco extremo de transmissão do vírus, que é de 250.

Além disso, o Ministério da Saúde relatou nova descida na incidência acumulada para 135 casos por cada 100.000 habitantes em 14 dias, assim como na ocupação de camas nas Unidades de Cuidados Intensivos, que é agora de 16,8% (menos quatro décimos).

No entanto, o órgão indicou que, para o cálculo da incidência cumulativa em Ceuta, não foram contabilizados os 11 casos positivos importados após a entrada maciça de migrantes no enclave espanhol.

Na campanha de vacinação, as comunidades relataram ter inoculado mais de 1,6 milhões de doses nesta semana.

Até ao momento, um total de 16.347.683 pessoas foram inoculadas com a primeira dose, ou seja 34,5% da população, e 7,8 milhões têm imunidade total depois de receberem as duas doses ou a dose única da vacina Janssen.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.432.711 mortos no mundo, resultantes de mais de 165 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.