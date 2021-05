Sporting vence FC Porto no primeiro jogo da final da Liga de basquetebol

O Sporting venceu hoje o FC Porto por 74-72, no primeiro jogo da final da Liga portuguesa de basquetebol, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, numa partida com várias alterações no marcador.

A jogar em casa, o Sporting entrou melhor na partida e ao intervalo vencia por 35-26, mas o FC Porto entrou forte na segunda parte e passou para a frente do marcador. No final, os ‘leões’ conseguiram superiorizar-se por dois pontos e estão em vantagem na final.

O FC Porto, que tem 12 títulos, e o Sporting, com oito, decidem o sucessor da Oliveirense, que venceu os dois últimos campeonatos, em 2018 e 2019, sendo que, em 2020, a Liga foi cancelada devido à covid-19.