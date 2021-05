Pergunta ao Governo. Não pode um aluno pobre escolher uma escola privada?

Estando o interesse do aluno no centro da preocupação, não deve o Estado fazer tudo o que esteja ao seu alcance para que esses estudantes se mantenham no radar da escolaridade e de preferência sem terem que sair do ambiente familiar, mesmo que tal implique a opção por uma escola privada?

O Governo promete pagar o alojamento aos alunos do secundário que não encontrem oferta pública de ensino na sua região e se vejam por isso a braços com o seguinte dilema: abandonar a escola ou ir viver fora da família para garantir a escolaridade?

Sempre haverá escolas públicas melhores do que muitas escolas privadas; e sempre existirão escolas privadas melhores do que muitas escolas públicas.

Tanto no público como no privado temos do melhor e do pior: ótimos exemplos e exemplos péssimos. E é também claro que existem perceções diferentes do que significa qualidade de ensino. Há, por isso, critérios respeitáveis que podem levar a diferentes opções.

Mas há duas coisas fundamentais que em qualquer caso devem ser garantidas.

Uma delas é respeitar a liberdade de escolha educativa dos alunos e das famílias, sem preconceitos - estatizantes ou outros - tal como de resto estabelece e consagra a Constituição.

A outra é tudo fazer para evitar que a origem social e a situação económica impeçam um aluno de prosseguir os seus estudos na escola que entender mais apta para a sua formação, seja ela pública ou privada. Impedir que os alunos mais pobres exerçam livremente a escolha da sua proposta educativa contribui, pelo menos nalguns casos, para os amarrar a uma situação endémica de pobreza e de menor desenvolvimento.

Sem respeito pela liberdade de escolha e sem mecanismos de ajuda, o ‘elevador social’ avaria e pára, muito antes de arrancar.

Por isso, era bom clarificar: se os alunos puderem continuar a estudar, através da frequência de uma escola do ensino particular e cooperativo, está o Governo disponível para continuar a pôr o aluno no centro e a deixar para outros a fobia ideológica que diaboliza o privado e endeusa o público?

Por maior que seja a cegueira ideológica, não há públicos sempre bons nem privados sempre maus. Em cada caso importa poder escolher e separar o trigo do joio. Porque o único objetivo deve ser o de encontrar as soluções mais justas e que melhor sirvam quem está em primeiro lugar: os alunos, as famílias e a sociedade.

O receio de que na base desta medida educativa estejam bem vivos os preconceitos ideológicos, foi-me avivado pelas declarações da ministra da Saúde, esta semana no parlamento. Diz Marta Temido que o trabalho do Estado com os privados não pode ser simplesmente um "lá vai cheque", sendo preciso fazer mais pelos utentes. Estamos todos de acordo: não basta passar um cheque. Mas a ministra da Saúde está a generalizar? Quer com isto dizer que os hospitais privados – em geral – fazem mal o seu serviço ou não fazem o suficiente pelos seus utentes?

Por coincidência, as palavras da ministra da Saúde foram proferidas no exato dia em que o Tribunal da União Europeia pôs em causa o auxílio do Estado à TAP. Porquê? Por entender que a decisão não estava devidamente fundamentada. Porque não basta passar um cheque, cujo montante pode chegar neste caso a 1,2 mil milhões de euros.

Tudo visto e somado, deve ser preconceito meu. Ao dizer que não basta passar um cheque, Marta Temido estaria certamente a referir-se a um seu colega de Governo.

Pedro Nuno Santos que a ouça.