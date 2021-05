Ranking das escolas. Exames foram feitos "para facilitar e não dar ideia que ano tinha sido perdido"

O comentador da Renascença Henrique Monteiro considera que os bons resultados alcançados pelos alunos nos exames nacionais e que se reflectem no rankings das escolas deve-se a uma estratégia "para facilitar e para não dar a ideia que o ano letivo tinha sido perdido".

No programa "As Três da Manhã", Henrique Monteiro considerou ainda que parte do sucesso do ensino privado deve-se a uma gestão mais próxima e local, defendendo essa tendência para o ensino público.

"Provavelmente, a colocação de professores ser toda feita na Avenida 5 de Outubro, mesmo para alunos de Miranda do Douro ou São Brás de Alportel pode não ser uma grande ideia", disse.