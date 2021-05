Vitória de Guimarães confirma Pepa por três anos

Pepa é o novo treinador do Vitória de Guimarães. O clube oficializou a contratação do antigo técnico do Paços de Ferreira, por três temporadas, até junho de 2024.

O técnico, de 40 anos, sucede a Moreno, que assumiu o comando interino do Vitória, nos dois últimos jogos de uma época em que o clube teve outros três treinadores: Tiago, João Henriques e Bino.

Pepa deixa o Paços, depois e ter levado o clube ao 5.ª lugar e consequente apuramento para uma competição europeia. O Vitória, que falhou o acesso às competições da UEFA, é o sexto clube da carreira do treinador, depois de Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela e Paços de Ferreira.