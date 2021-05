Santa Clara já apresentou proposta de renovação a Daniel Ramos

O presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, revelou, esta sexta-feira, que foi apresentada uma proposta de renovação ao treinador Daniel Ramos, que liderou a equipa ao recorde de pontos do clube na I Liga.

"Neste momento há uma proposta de renovação ao mister Daniel Ramos em cima da mesa. Há uma proposta de renovação e a resposta deverá vir segunda-feira, no máximo terça-feira. Há vontade do Santa Clara em renovar com o "mister" Daniel Ramos e isto foi comunicado ao mister", declarou.

Rui Cordeiro adiantou que Daniel Ramos está a "ultimar detalhes familiares" antes de dar uma resposta ao clube açoriano.

O presidente do Santa Clara falava hoje conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, ao lado do ainda diretor desportivo Diogo Boa Alma.

A conferência serviu para anunciar o abandono de Boa Alma do Santa Clara, clube em que chegou na época 2015/16.

Rui Cordeiro enalteceu o trabalho e as competências de Diogo Boa Alma, revelando que era "impossível manter" o dirigente no clube "por muito mais tempo" devido ao "potencial" demonstrado.