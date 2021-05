Penafiel termina a época com vitória em casa do Feirense

O Penafiel terminou a temporada com uma vitória em casa do Feirense, por 1-0, na 34ª jornada da II Liga.

O único golo da partida foi apontado no início do jogo por João Amorim, aos 8 minutos da partida.

O Feirense lutou pela subida a época toda, mas já estava matematicamente afastado do "play-off" desde a última jornada. Os fogaceiros ocupam em 5º lugar da tabela e podem terminar a época em 6º, caso o Chaves some pontos na última ronda, com o Arouca, com 58 pontos.

Já o Penafiel fecha a temporada com 46 pontos, no 7º lugar.