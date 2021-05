Nuno Almeida é o árbitro da final da Taça de Portugal

Nuno Almeida é o árbitro escolhido para apitar a final da Taça de Portugal, entre Benfica e Sporting de Braga, este domingo, às 20h30, em Coimbra.

Com 45 anos, o algarvio atingiu o limite de idade para ser árbitro na Liga e, por esse motivo, Paulo Pereira, comentador de arbitragem da Renascença, prevê que este seja o jogo de despedida de Nuno Almeida.

"Se a Taça de Portugal costuma ser apelidada de festa do futebol, julgo que esta edição poderá também ser chamada a festa da despedida. Tudo indica que Nuno Almeida fará o último jogo da sua carreira de árbitro. Tem 45 anos, idade limite para ser árbitro na Liga, a menos que seja convidado pelo Conselho de Arbitragem para continuar, o que não me parece que venha a acontecer", diz Paulo Pereira.

Nuno Almeida cumpre a 19.ª temporada como árbitro ao mais alto nível e Paulo Pereira destaca a sua evolução, sobretudo, nas últimas temporadas. "Mereceu uma nomeação para a Supertaça, esteve em meias-finais da Taça da Liga e Taça de Portugal. Nas últimas épocas exibiu-se a um bom nível. A nomeação para a final da Taça é normal e natural para aquele que deverá ser o último jogo da carreira de árbitro", reforça.

Paulo Pereira prevê, também, que o Braga-Benfica de domingo seja o último jogo de Rui Costa. Nomeado para 4.º árbitro da final, o portuense "é o segundo [árbitro] mais antigo em atividade com 18 épocas consecutivas na Liga. Antevejo que também seja o último jogo da carreira".

O Conselho de Arbitragem nomeou, ainda, os assitentes André Campos e Pedro Felisberto, que habitualmente fazem equipa com Nuno Almeida. João Pinheiro foi escolhido para VAR e vai "continuar em processo de treino para estar no Europeu na melhor forma possível".

João Pinheiro estará na Cidade do Futebol, em Oeiras, com o apoio de Tiago Martins e João Bessa Silva.



A final da Taça, entre Sporting de Braga e Benfica, realiza-se no domingo, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e em rr.sapo.pt.

[notícia atualizada às 15h44, com as declarações do comentador de arbitragem da Renascença, Paulo Pereira]