Mais do que um sonho, Vitória de Guimarães era objetivo de Pepa

Apresentado como novo treinador do Vitória de Guimarães, para as próximas três temporadas, Pepa sublinha que "mais do que um sonho, isto era um objetivo". O técnico, de 40 anos, chega a Guimarães com a convicção de que assina por um clube "diferente, especial".

Sem avançar detalhes sobre a avaliação que faz do plantel atual e sem definir uma meta para a próxima temporada, Pepa salienta que o que tem de acontecer "tem de ser uma coisa sustentada".

Algo que "é inegociável", salienta, "é termos outro Vitória que não um que entre em campo, em todos os jogos, para ganhar".

A apresentação oficial do novo treinador acontece no relvado do D. Afonso Henriques e antes de Pepa falou Miguel Pinto Lisboa. O presidente do Vitória reconheceu que o clube "ficou aquém dos objetivos" esta época, depois de não ter conseguido alcançar uma posição de acesso às competições europeias.

O dirigente, num exercício de introspeção, responsabilizou todos os agentes do clube, sobretudo, por uma "segunda volta inadmissível". Como resultado da avaliação realizada, Miguel Pinto Lisboa avançou para a contratação de Pepa: "O Vitória quis muito o Pepa e o Pepa quis muito o Vitória".

Pepa deixa o Paços de Ferreira e sucede a Moreno, que terminou a temporada como treinador interino dos minhotos, depois de uma época com Tiago, João Henriques e Bino.