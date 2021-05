​Jorge Silvério: “Braga e Benfica chegam à final em diferentes momentos”

Jorge Silvério, psicólogo desportivo e comentador Bola Branca, acredita que Benfica e Sporting de Braga "chegam em momentos diferentes à final" no plano mental.

Na preparação de Sporting de Braga e Benfica para a final da Taça de Portugal, Bola Branca procurou saber qual dos finalistas se apresenta num momento mais favorável mentalmente para o jogo decisivo.



O especialista explica que “o Benfica partiu com muitas expectativas pelo investimento e pelos jogadores que vieram e chega ao fim da época ainda sem nenhum objetivo atingido, dos que um clube grande se propõe atingir. O próprio Jorge Jesus frisou que a final da Taça não apaga nada. De facto, não salva a época, mas não deixa de ser um troféu e importante”, refere Jorge Silvério, a Bola Branca.



Benfica em crescendo, Braga ao contrário

Numa análise à trajetória das equipas, Jorge Silvério assinala sentidos diferentes das duas equipas.

“O Benfica tem vindo em crescendo de exibições e resultados no campeonato. O Braga está um pouco ao contrário. Como reconheceu o seu treinador Carlos Carvalhal, a equipa tem vindo a claudicar um pouco nos resultados. Começou bastante bem, teve uma excelente participação na Liga Europa e chegou à final da Taça da Liga, qualificando-se também para a final da Taça de Portugal. Seria muito importante para o Braga a conquista da Taça. E pode haver a iniciativa e vontade do grupo de trabalho querer dar uma prenda ao presidente António Salvador pela reeleição e para o ano do centenário da instituição”, refere.

Jorge Silvério antevê “um jogo excelente onde os fatores mentais poderão ter uma preponderância extremamente importante. Desejo que seja um jogo com fair play e desportivismo para encerrar a época do futebol português”, afirma o especialista em psicologia do desporto.