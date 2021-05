Direto ou pelo "play-off", Arouca quer é subir à I Liga

O presidente do Arouca tem a esperança de ver o clube de regresso à I Liga na próxima temporada. O clube entra para a última jornada da II Liga no 3.º lugar, em posição de "play-off", com possibilidades de chegar ao segundo posto, que dá promoção automática, mas também exposto à possibilidade de cair para o 4.º lugar e ficar na II Liga.

Carlos Pinho destaca que a subida seria um prémio justo para um clube que sofreu "duas quedas" consecutivas e há um ano estava no Campeonato de Portugal.

"Era bom que houvesse justiça. Arouca está nos campeonatos profissionais, com uma estrutura que teve muita coragem e paixão para se erguer, depois de duas quedas", diz o dirigente, em entrevista à Renascença.

O Arouca desceu da I Liga para o Campeonato de Portugal em duas épocas sucessivas e na temporada seguinte conseguiu o regresso aos campeonatos profissionais.

A equipa joga com o Chaves na última ronda e precisa de fazer melhor resultado que o Vizela para conquistar o 2.º lugar. Se o Vizela vencer o Vilafranquense, um empate basta para o Arouca manter o 3.º posto. Se os arouquenses perderem com o Chaves e a Académica vencer o Leixões, é a equipa de Coimbra que assegura o lugar de "play-off", para discutir com o Rio Ave.

Prevendo a possibilidade de ter de jogar com a equipa da I Liga, Carlos Pinho sublinha que já assistiu a muitas surpresas e estará "tudo em aberto".

Os jogos das decisões na II Liga estão todos marcados para sábado, às 18h00.