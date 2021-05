Diogo Boa Alma deixa cargo de diretor desportivo do Santa Clara

O Santa Clara anunciou a saída do diretor desportivo Diogo Boa Alma, dirigente que tem sido associado ao cargo de diretor-geral do Benfica.

"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D vem pelo presente informar que acedeu ao pedido de saída do diretor desportivo Diogo Boa Alma, homem forte do futebol profissional do CD Santa Clara, que entendeu ser a altura certa para terminar um ciclo que fora iniciado na temporada de 2015/2016", pode ler-se na nota.

Diogo Boa Alma assumiu o cargo do clube ainda na II Liga e conseguiu o regresso do clube ao primeiro escalão e é um dos responsáveis pela inédita qualificação europeia.