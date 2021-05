Carvalhal quer vencer a Taça. "Pelo que fizemos este ano, temos argumentos para discutir e vencer"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, acredita que a sua equipa tem capacidade para vencer o Benfica e conquistar a Taça de Portugal, depois do que mostrou ao longo da temporada.

"A expetativa é vencer a Taça de Portugal. Não digo isto de ânimo leve. Temos isso como intenção, o sentimento e a vontade são muito grandes. Essa vontade é proporcional à qualidade do jogo. O adversário é bom, tem um grande treinador e uma equipa com jogadores internacionais das melhores seleções do mundo. Mas pelo que fizemos este ano, temos argumentos para discutir e vencer a Taça", disse, à TVI.

O técnico da equipa minhota recorda a caminhada ao longo da época para explicar o porquê de acreditar que o Braga pode vencer o Benfica.

"Tivemos o Leicester, o AEK e o Zorya na Liga Europa O Leicester é uma equipa de primeira linha europeia ao contrário das outras. Não tivemos um percurso fácil, superámos esses obstáculos e caímos com a Roma. Tivemos de eliminar o Benfica na Taça da Liga e o FC Porto a duas mãos na Taça. Tudo foi conquistado com sangue, suor lágrimas e com qualidade de jogo. Quem chega aqui e bate-se com adversários de maior qualidade, obviamente que acalenta a possibilidade de vencer uma final", explica.