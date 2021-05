Ranieri deixa Sampdoria no fim da temporada

Claudio Ranieri não vai continuar no comando técnico da Sampdoria na próxima temporada.

"Hoje confirmei aos jogadores que não vou continuar na próxima época. Lutámos esta época e fizemos bons jogos, outros menos bons", disse, em conferência de imprensa.

O treinador italiano de 69 anos Fez a segunda época no comando técnico do clube e vai terminar a temporada no 9º posto, independentemente do último jogo.

Com uma carreira longa, Ranieri contra com passagens pela Roma, Fulham, Nantes, Leicester, Mónaco, Inter de Milão, Juventus, Valência, Chelsea, Atlético de Madrid, Fiorentina e Nápoles.