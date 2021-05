Nuno Espírito Santo deixa o Wolverhampton

Nuno Espírito Santo está de saída do Wolverhampton. O clube inglês anuncia a despedida, após quatro anos de ligação, em que o treinador devolveu o clube à Premier League e atingiu por duas vezes o 7.º lugar da Premier League.

Numa mensagem publicada no site do Wolverhampton, Nuno agradece o apoio que sentiu dos adeptos e recorda que "desde o primeiro dia, a ambição era fazer uma mudança positiva". "Tenho orgulho em dizer que nós fizemos isso todos os dias. Atingimos os nosso objetivos e fizemo-lo juntos e com paixão", salienta.

Nuno orienta os Wolves, pela última vez, no domingo, no Molineaux, frente ao Manchester United, em jogo da última ronda do campeonato. A equipa está no 12.º lugar, com 45 pontos, e ainda pode ser ultrapassada por Crystal Palace e Southampton.

"Será um dia muito emotivo, mas estou muito feliz por os adeptos regressarem em Molineux e por nós podermos partilhar um último momento especial, como 'alcateia'", remata o treinador português.

Nuno, de 47 anos, cumpriu quatro épocas no Wolverhampton, depois de passagens por FC Porto, Valencia e Rio Ave.