Levante e Cádiz terminam temporada com empate

O Levante e o Cádiz empataram a dois golos, esta sexta-feira, no início da 38ª e última jornada da La Liga.

Roger Martí abriu o marcador para a equipa de Valência, aos 8 minutos de jogo, mas o Cádiz conseguiu a reviravolta fora de portas, por Negreedo e Akapo, aos 14 e 32 minutos respetivamente.

Gonzalo Melero chegou ao empate para a equipa do Levante já na segunda parte, aos 58 minutos de jogo.

As duas equipas já têm a manutenção assegurada há várias jornadas. Cádiz está no 12º posto e termina a temporada com 44 pontos. No máximo cairá para o 13º lugar. O Levante termina a época no 14º lugar da tabela, com 41 pontos.