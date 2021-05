Abel Ruiz convocado para a fase final do Europeu de sub-21

Abel Ruiz, ponta de lança do Sporting de Braga, está convocado, pela seleção sub-21 de Espanha, para a fase a eliminar do Europeu da categoria.

O avançado já tinha sido chamado para a fase de grupos, por Luis da la Fuente, e mantém o seu nome entre os selecionados. Abel Ruiz foi titular nos três jogos da primeira fase, mas não marcou qualquer golo.

A Espanha joga os quartos de final do torneio, com a Croácia, na Eslovénia, no dia 31 de maio, às 17h00. À mesma hora, Holanda e França defrontam-se, em Budapeste, na Hungria. Portugal também está nos quartos de final. Defronta, também a 31 de maio, mas às 20h00, em Ljubljana, na Eslovénia, a Itália. Também a essa hora, mas na Hungria, jogam Dinamarca e Alemanha.

Abel Ruiz, de 21 anos, tem 11 golos pelo Braga, esta época, em 38 jogos. Antes de se juntar à seleção sub-21, o espanhol ainda terá a oportunidade de jogar a final da Taça de Portugal, domingo, com o Benfica.