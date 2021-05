Thierry Neuville abandona o Rali de Portugal

O belga bateu no morro exterior da pista no troço de Mortágua, perto do quilómetro 15 dos 18 da especial, danificando a suspensão traseira direita do seu i20.

Thierry Neuville (Hyundai i20) está oficialmente fora do Rali de Portugal, depois do acidente sofrido na sétima das oito especiais previstas para este primeiro dia de prova.

Neuville ocupava a segunda posição na altura do acidente.

"Começámos muito bem esta manhã apesar da nossa posição em pista [segundo] e o objetivo era claramente lutar pela vitória. Estava tudo a correr de acordo com o planeado até este troço. Está feito por hoje", concluiu Neuville, que ainda poderá regressar à prova no sábado no sistema Super-Rali, com uma penalização.

A equipa acabou por ir buscar o carro a Mortágua e trabalha ainda para o recuperar a tempo de o piloto alinhar novamente.

Thierry Neuville chegou ao Rali de Portugal, quarta prova do campeonato do mundo, na segunda posição, com 53 pontos, a oito do líder, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris). O belga já venceu a prova lusa em 2018.