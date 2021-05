Ferrari curvam mais rápido no Mónaco

Os Ferrari estão em boa forma no Mónaco e encabeçam a lista de tempos, após as duas sessões inciais de treinos livres. Charles Leclerc, a correr em casa, fez a melhor volta em 1:11.684, seguido do seu companheiro de equipa, Carlos Sainz, a 0.112 segundos.

Os pilotos da Ferrari foram os únicos a rodar no segundo 11. Lewis Hamilton, em Mercedes, foi o terceiro mais rápido, com ritmo muito semelhante ao de Verstappen (Red Bull) e ao do seu compannheiro de equipa, Valtteri Bottas, quarto e quinto, respetivamente.

A terceira sessão de treinos livres e a qualificação estão agendadas para sábado, às 14h00. A corrida é no domingo, à mesma hora. Hamilton lidera o Mundial de Fórmula 1, com 14 pontos de vantagem sobre Max Verstappen.