54.ª edição do Rali de Portugal. Prova arranca em Coimbra e termina em Lousada

A 54.ª edição do Rali de Portugal, quarta prova do campeonato do mundo, sai esta sexta-feira para a estrada, com os pilotos a enfrentarem 122,88 quilómetros cronometrados, divididos por oito especiais.

No arranque da prova, que se prolonga até domingo, todos os troços estão ‘desenhados’ na zona centro do país, à exceção do último, a superespecial de Lousada.